САП обжаловала закрытие дела одесского судьи и пособницы-адвоката

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение о закрытии уголовного производства по обвинению судьи Приморского районного суда Одессы Дениса Донцова и адвоката Кристины Струковой в мошенничестве и подстрекательстве к мошенничеству.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 30 октября, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд закрыл дело судьи Донцова и адвоката Струковой в связи с истечением срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на это решение.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе прокурора САП на определение ВАКС от 16 октября 2026 года о закрытии уголовного производства. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционную жалобу до 9 ноября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, ВАКС назначил подготовительное заседание по делу одесского судьи Дениса Донцова и адвоката Кристины Струковой. По версии обвинения, судья и адвокат, являющийся его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. При этом судья не имел намерений способствовать каким-либо образом в принятии положительного решения, а переданные средства планировал оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению. Согласно договоренности денежные средства должны были передаваться двумя траншами. Следствием задокументирован факт передачи 10 тысяч долларов.

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