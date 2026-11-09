ЕС применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях – президент

Европейский Союз сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что применит для Украины специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях.

Об этом 9 ноября после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил президент Владимир Зеленский.

Этот механизм позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно.

9 ноября 2026, 07:58 Трамп намекнул, что границы Украины могут измениться в рамках мирного соглашения Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется независимым государством, но ее границы могут измениться в рамках мирного соглашения.

«Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и громадах с снабжением электричеством, водой и теплом из-за российских ударов. Тяжелее всего – в Киеве, на Днепропетровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне. Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», – говорится в сообщении президента.

Также Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили евроинтеграционные вопросы и дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме.

«На этой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, где успешно оценила прогресс Украины. Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы», – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, стороны скоординировали позиции и относительно встречи в Абу-Даби.

«Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты», – подытожил президент.

Ранее мировые медиа писали, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором владимиром путиным вызвал серьезные разногласия среди европейских союзников Украины. Часть стран раскритиковала инициативу, считая, что прямые контакты с Кремлем могут лишь усилить позиции Москвы.

Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.

Тем временем президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется независимым и свободным государством, однако ее территориальные границы могут измениться. Американский лидер заявил, что по итогам мирного урегулирования Украина будет иметь «немного другую форму».

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