ЕС применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях – президент

Европейский Союз сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что применит для Украины специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях.
Об этом 9 ноября после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил президент Владимир Зеленский.
Этот механизм позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно.
«Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и громадах с снабжением электричеством, водой и теплом из-за российских ударов. Тяжелее всего – в Киеве, на Днепропетровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне. Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», – говорится в сообщении президента.
Также Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили евроинтеграционные вопросы и дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме.
«На этой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, где успешно оценила прогресс Украины. Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы», – подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, стороны скоординировали позиции и относительно встречи в Абу-Даби.
«Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты», – подытожил президент.
Ранее мировые медиа писали, что телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским диктатором владимиром путиным вызвал серьезные разногласия среди европейских союзников Украины. Часть стран раскритиковала инициативу, считая, что прямые контакты с Кремлем могут лишь усилить позиции Москвы.
Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.
Тем временем президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется независимым и свободным государством, однако ее территориальные границы могут измениться. Американский лидер заявил, что по итогам мирного урегулирования Украина будет иметь «немного другую форму».
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