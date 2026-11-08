Санду предупредила о планах рф помешать вступлению Молдовы в Евросоюз

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшие месяцы россия предпримет новые попытки дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, таким образом Москва стремится создать препятствия на пути вступления Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщает Radio Moldova по итогам заседания Национального совета безопасности 6 ноября.

23 октября 2026, 23:47 «Герань» упала в 100 метрах от дома в Молдове: Санду объявила об высылке дипломата рф В Молдове российский дрон Герань упал в 100 метрах от жилого дома. Президент страны Майя Санду осудила инцидент, а Кишинев объявил сотрудника посольства рф персоной нон грата.

По словам Санду, ни одно другое государство не выражает такого недовольства стремлением Молдовы вступить в ЕС, как россия. Она также отметила, что некоторые молдавские политики поддерживают действия Москвы.

«Россия не хочет, чтобы Республика Молдова развивалась. Мы видели политиков из Республики Молдова, которые поддерживают эти действия российской федерации», – заявила президент.

Санду предупредила, что в ближайшее время россия будет пытаться не только дестабилизировать ситуацию в Молдове, но и создавать впечатление нестабильности, чтобы осложнить евроинтеграцию страны.

«Мы должны быть готовы и реагировать, чтобы сохранить стабильность и мир у себя дома», – подчеркнула она.

Президент подчеркнула, что молдавские власти должны быть готовы оперативно реагировать на подобные попытки, чтобы сохранить стабильность в стране и не допустить создания препятствий для ее вступления в Евросоюз.

Ранее в Молдове российский ударный беспилотник типа «Герань» упал примерно в 100 метрах от жилого дома. Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства страны, после чего Кишинев объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата.

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