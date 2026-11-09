Россия начала бить по Украине новой версией «Герани-5»: ГУР раскрыло ее характеристики

Россия начала применять для ударов по Украине новую модификацию беспилотника «Герань-5 К5-К», которая способна развивать скорость до 1000 км/ч. Украинская разведка обнаружила в нем 93 электронных компонента иностранного производства.

Об этом сообщили в ГУР.

29 октября 2026, 14:48 Российские дроны «Герань-5» уже разгоняются до 1000 км/ч во время манёвров – «Флеш» Российские беспилотники «Герань-5» во время маневрирования уже способны развивать скорость до 1000 км/ч.

По данным разведки, новая модификация «Герани-5» по своим аэродинамическим характеристикам и техническим возможностям уже может классифицироваться как малогабаритная крылатая ракета.

Специалисты ГУР исследовали один из образцов, который россияне применили для атаки на Украину. Аппарат по определенным причинам почти неповрежденным приземлился посреди поля.

Какие характеристики имеет новая «Герань-5»

Как установили эксперты, модификация К5-К стала более компактной по сравнению с предыдущей версией беспилотника. Ее длина составляет 4 метра против 6,5 метра у обычной «Герани-5», а размах крыльев уменьшился с 3,2 до 3 метров.

В то же время россияне усовершенствовали аэродинамику корпуса, что позволило увеличить скорость и высоту полета. В частности, максимальная высота полета выросла с 5 до 6 км, крейсерская скорость превышает 450 км/ч, а во время отдельных маневров аппарат может разгоняться до 1000 км/ч.

При этом дальность полета осталась на уровне 1000 км, а масса боевой части составляет 90 кг. В исследованном образце разведчики обнаружили термобарическую боевую часть ТББЧ-90.

Какое оборудование используют россияне

По информации ГУР, новая «Герань-5 К5-К» оснащена авионикой, аналогичной той, которую используют в последних версиях реактивного беспилотника «Герань-4 Сикер». Речь идет, в частности, о полетном контроллере, инерциальной навигационной системе SADRA seeker, модуле МОХ, 16-элементной антенне, трекере и mesh-модеме.

Кроме того, на борту обнаружили новую оптико-электронную корреляционную систему «Сусанин», которую ранее уже находили в «Герани-4».

Эта система сравнивает изображение с камеры с эталонными данными, загруженными в память микрокомпьютера. Таким образом она помогает контролировать соответствие маршрута аппарата от места запуска к цели.

В исследованной модификации вместо обычных оптических датчиков установили камеру двойного диапазона. Для обработки изображений используется микрокомпьютер Coke Pi – китайский аналог Raspberry Pi.

Почти сотня иностранных компонентов

В ходе исследования новой модификации «Герани-5» украинская разведка идентифицировала 93 электронных компонента иностранного производства.

Больше всего деталей происходят из США – 52 компонента. Еще по 10 изготовлены производителями из Китая и Швейцарии.

В ГУР отметили, что россияне продолжают пытаться скрывать маркировку иностранной электроники, в частности цифровых сигнальных процессоров американской Texas Instruments и инерциальных модулей японской Murata.

По мнению разведчиков, такие попытки свидетельствуют о влиянии международных санкций на российские цепочки поставок. Из-за ограничений растут стоимость комплектующих, сроки их доставки и риски срыва поставок.

Напомним, Россия во время парада 9 мая впервые показала новую крылатую ракету-дрон «Герань-5», которую уже применяла для ударов по Украине. Аналитики считают, что новая разработка является попыткой копирования украинских и иранских аналогов.

СМИ писали о том, что россия смогла быстрее Украины и США наладить производство нового поколения относительно недорогих ударных вооружений, в частности реактивных беспилотников «Герань» и крылатых ракет «Бандероль». Как известно, последняя версия «Герань-5» по конструкции больше напоминает ракету, чем Shahed.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказывал о том, что Россия меняет конструкцию реактивного дрона «Герань-5», пытаясь повысить его скорость до 700–800 км/ч. Это должно усложнить уничтожение беспилотника дешевыми дронами-перехватчиками.

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