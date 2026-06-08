Удар по ядерному хранилищу возле ЧАЭС: в МАГАТЭ заявили о серьезных повреждениях

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после детального осмотра Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыля заявили, что дроновая атака рф нанесла значительный ущерб части здания приема топлива.

Об этом сообщается на официальной странице МАГАТЭ в соцсети Х.

По данным организации, пострадал и расположенный там офис инспекций МАГАТЭ по вопросам гарантий.

В частности, эксперты сообщили о повреждении фасада здания, стен и лестниц. На территории также обнаружили осколки стекла, кирпича и другой строительный мусор.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

«Уровень радиации на объекте оставался в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии какого-либо радиоактивного загрязнения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент атаки отработанное топливо хранилось в контейнерах, расположенных в нескольких сотнях метров от поврежденного здания, в то время как ближайшие контейнеры оставались пустыми. На данный момент неизвестно, когда объект снова сможет принимать отработанное топливо с украинских атомных электростанций.

В свою очередь генеральный директор Рафаэль Гросси назвал инцидент «игрой с огнем» и подчеркнул, что подобные атаки не должны происходить никогда, так как представляют серьезный риск для ядерной безопасности мира.

«Нападение на объект, где хранится большое количество ядерных материалов, – это игра с огнем, и такого никогда не должно случаться. МАГАТЭ продолжит расследование этого инцидента», – отметил Гросси.

Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения в Киевской области. К счастью, пострадавших среди персонала нет, но повреждены здания рядом.

Следователи СБУ квалифицировали российский удар по зданиям Централизованного хранилища возле ЧАЭС как военное преступление. По данным правоохранителей, россияне атаковали объект дроном типа «Герань-2».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига призвали международное сообщество отреагировать на российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области.

А в МАГАТЭ заявляли, что направят специалистов, чтобы выяснить последствия атаки российских войск по ядерному объекту.

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