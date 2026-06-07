СБУ раскрыла детали удара по ядерному хранилищу возле ЧАЭС

Национальная безопасность
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СБУ расследует удар рф по зданию хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление. На месте уже нашли элементы дрона «Герань-2», которым россияне атаковали объект.
t.me/energoatom_ua

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление. По данным СБУ, россияне атаковали объект дроном типа «Герань-2».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской областиРоссийский дрон атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения в Киевской области.

По данным следственно-оперативной группы, удар был нанесен в 02:05 7 июня. Отдельные элементы беспилотника уже нашли на месте поражения.

В результате взрыва повреждены здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ.

В то же время в СБУ отметили, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

По факту атаки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Ранее «Энергоатом» сообщал, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон остается в норме. Позже Генштаб подтвердил, что дрон попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС составляет 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар рф по хранилищу ядерного топлива. Также известно, что специалисты МАГАТЭ в ближайшее время должны осмотреть последствия атаки.

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