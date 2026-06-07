СБУ раскрыла детали удара по ядерному хранилищу возле ЧАЭС

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле ЧАЭС как военное преступление. По данным СБУ, россияне атаковали объект дроном типа «Герань-2».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

7 июня 2026, 11:38 Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива в Киевской области Российский дрон атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения в Киевской области.

По данным следственно-оперативной группы, удар был нанесен в 02:05 7 июня. Отдельные элементы беспилотника уже нашли на месте поражения.

В результате взрыва повреждены здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива, а также административный корпус МАГАТЭ.

В то же время в СБУ отметили, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

По факту атаки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Ранее «Энергоатом» сообщал, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон остается в норме. Позже Генштаб подтвердил, что дрон попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС составляет 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар рф по хранилищу ядерного топлива. Также известно, что специалисты МАГАТЭ в ближайшее время должны осмотреть последствия атаки.

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