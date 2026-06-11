Норвегия выделит средства на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Правительство Норвегии предоставит 100 млн норвежских крон (примерно 10,6 млн долларов США) на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского посольства.

10 июня 2026, 14:30 МАГАТЭ фиксирует рост военной угрозы для всех АЭС Украины Агентство сообщает об усилении военной активности вблизи украинских атомных станций, включая ЗАЭС и ЧАЭС, и предупреждает о рисках для ядерной безопасности.

Финансирование направят на ремонт саркофага, который получил повреждения в результате российской атаки беспилотником в феврале 2025 года.

«Война россии наносит ущерб не только населению Украины и ее критической инфраструктуре. Эти атаки также представляют угрозу европейской и международной безопасности. Норвегия приложит усилия, чтобы уменьшить риск радиоактивных выбросов и обеспечить, чтобы Чернобыльская АЭС и в дальнейшем эксплуатировалась безопасно», – заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Средства поступят через специальный фонд Европейского банка реконструкции и развития.

Стоит отметить, что в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, расположенного в зоне отчуждения на Киевщине. В МАГАТЭ заявили, что атака дрона рф нанесла значительный ущерб части здания приёма топлива.

А в конце апреля сообщалось, что США выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента на ЧАЭС после атаки дронов.

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