Норвегия выделит средства на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Политика
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Норвегия предоставит 10,6 млн долларов США на восстановление защитной конструкции над Чернобыльской АЭС.
Фото: Reuters

Правительство Норвегии предоставит 100 млн норвежских крон (примерно 10,6 млн долларов США) на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского посольства.

МАГАТЭ фиксирует рост военной угрозы для всех АЭС УкраиныАгентство сообщает об усилении военной активности вблизи украинских атомных станций, включая ЗАЭС и ЧАЭС, и предупреждает о рисках для ядерной безопасности.

Финансирование направят на ремонт саркофага, который получил повреждения в результате российской атаки беспилотником в феврале 2025 года.

«Война россии наносит ущерб не только населению Украины и ее критической инфраструктуре. Эти атаки также представляют угрозу европейской и международной безопасности. Норвегия приложит усилия, чтобы уменьшить риск радиоактивных выбросов и обеспечить, чтобы Чернобыльская АЭС и в дальнейшем эксплуатировалась безопасно», – заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Средства поступят через специальный фонд Европейского банка реконструкции и развития.

Стоит отметить, что в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, расположенного в зоне отчуждения на Киевщине. В МАГАТЭ заявили, что атака дрона рф нанесла значительный ущерб части здания приёма топлива.

А в конце апреля сообщалось, что США выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента на ЧАЭС после атаки дронов.

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