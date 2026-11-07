Личные данные главы МИД Италии опубликовали в даркнете, он связывает это с помощью Киеву

Пророссийские хакеры опубликовали в даркнете личные данные министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он убежден, что кибератака связана с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

Об этом Таяни сообщил в соцсети Х.

По словам министра, киберпреступники уже несколько дней распространяют его персональные данные в даркнете и пытаются получить дополнительную информацию о нем и его близких. Для этого они, в частности, готовы платить за новые сведения.

«Киберпреступники уже несколько дней распространяют мои личные данные в даркнете и ищут другую информацию, фактически подвергая меня новым угрозам и запугиванию. Они также втягивают в это мою семью, готовы платить за дополнительные сведения обо мне и моих близких», – заявил Таяни.

Он подчеркнул, что не собирается поддаваться запугиванию и продолжит выполнять свои обязанности, чтобы защищать внешнеполитическое ведомство и Италию.

Глава МИД считает, что причиной преследования стала позиция итальянского правительства по Украине.

«Наша позиция по Украине является политической причиной, по которой я попал под прицел: защита свободы суверенного государства, четкая позиция в пользу демократии и независимости нации опасны для этих преступных группировок», – убежден министр.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни. Как сообщает Reuters, она назвала продажу конфиденциальной информации о государственных должностных лицах поводом для серьезного беспокойства.

На скриншотах, которые увидели журналисты Reuters, была фотография Таяни в списке из 18 человек, обозначенных как «граждане, враждебные Российской Федерации». В перечень также вошли эксперты по кибербезопасности. По информации источника агентства, близкого к министру, соответствующие материалы обнаружили в разделе даркнета, доступном через сеть Tor. Их нашли во время мониторинга, который проводят органы кибербезопасности.

В настоящее время продолжается дальнейшее расследование.

В октябре киберпреступники атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, взломав почтовые ящики многочисленных парламентариев, в частности премьер-министра Джорджи Мелони.

В ночь на 2 ноября хакеры совершили кибератаку на Французскую службу крови (EFS). Злоумышленники дистанционно взломали системы управления промышленными холодильниками и попытались уничтожить запасы донорской крови и плазмы.

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