Трамп обвинил демократов в угрозах и поручил Минюсту США проверить их действия

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в «угрозах в адрес многих людей» и поручил Министерству юстиции проверить их действия. Он назвала такие действия уголовным правонарушением, однако не привел никаких доказательств.

Об этом пишет Reuters.

13 сентября 2026, 13:28 Демократы планируют провести масштабные расследования против Трампа – СМИ В случае победы демократы хотят проверить сделки администрации Трампа в энергетике, решения о помиловании участников штурма Капитолия и кадровые изменения в федеральном правительстве.

Его заявление прозвучало после промежуточных выборов в Конгресс, на которых демократы одержали победу над республиканцами. С января они получат контроль над Конгрессом и планируют усилить надзор за исполнительной властью, в частности проводить слушания и расследовать действия администрации президента.

Трамп заявил, что демократы отправляют людям письма с угрозами. В частности, Конгресс требует документы относительно пожертвований технологических компаний на строительство большого бального зала в Белом доме.

Также президент упомянул сенатора-демократа Элиссу Слоткин. Ранее она призывала расследовать действия людей, способствовавших реализации политики Трампа. Сенатор заявила, что хочет, чтобы потенциальные сотрудники администрации осознавали возможную ответственность за участие в незаконных действиях.

Эти слова раскритиковали республиканцы. Сенатор Майк Ли обвинил Слоткин в угрозах молодым людям, планирующим работать в политике. В ответ она заявила, что он исказил ее слова.

Ранее Минюст уже расследовал дело с участием Слоткин и других демократов, опубликовавших видео с призывом к военным и разведчикам не выполнять незаконные приказы администрации. Однако большое жюри присяжных отклонило попытку предъявить им обвинения.

В субботу сенатор подчеркнула, что каждый, кто нарушает закон или использует бюджетные средства для собственного обогащения, должен нести ответственность.

Министерство юстиции США пока не прокомментировало заявление Трампа.

Напомним, что перед выборами Демократическая партия США заявила о намерении начать масштабные расследования деятельности президента Дональда Трампа.

В частности, демократы готовят расследование относительно дизельной сделки с рф и возможного импорта российского дизеля.

Кроме этого, сенаторы требуют расследовать замедление работы системы Starshield в Украине.

Также сообщалось, что в Конгрессе готовят импичмент министра обороны США Пита Хегсета, обвиняя его в последствиях войны в Иране.

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