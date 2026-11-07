Россия планирует перевести в Сибирь незаконно заключенного под стражу сотрудника ОБСЕ

Украина выразила обеспокоенность из-за планов россии перевести в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голду, которого незаконно удерживают в изоляции с 15 октября. Киев требует от Москвы предоставить информацию о местонахождении и условиях содержания всех трех задержанных представителей миссии, а также обеспечить их освобождение.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

По словам главы МИД, возможный перевод Голды в Сибирь является очередным грубым нарушением россией обязательств по Женевским конвенциям. Он также подчеркнул, что украинцы на временно оккупированных территориях лишены основных прав и полностью зависят от решений оккупационных властей.

Украина требует от Москвы предоставить достоверную и проверенную информацию о том, где находятся незаконно задержанные сотрудники ОБСЕ и в каких условиях их содержат. Кроме того, Киев настаивает на немедленном и беспрепятственном доступе к ним.

«Мы призываем сообщество ОБСЕ усилить давление на россию, чтобы добиться немедленного освобождения Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды», – заявил Сибига.

Что известно о задержании сотрудников ОБСЕ

Россия незаконно задержала трех работников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины – Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голду. В сентябре 2022 года так называемый «суд» псевдореспублики «ЛНР» приговорил Шабанова и Петрова к 13 годам заключения за якобы государственную измену.

В августе 2024 года оккупационный суд в Донецке приговорил Вадима Голду к 14 годам лишения свободы, обвинив его в «шпионаже». МИД Украины и международное сообщество неоднократно осуждали эти судебные процессы и требовали немедленно освободить всех троих сотрудников ОБСЕ.

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