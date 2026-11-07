Трамп предложил президенту UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Президент США Дональд Трамп предложил руководителю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. По словам американского лидера, такая команда нужна ему для защиты от «сумасшедших левых».

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Он также предложил Уайту привлечь к работе помощников – бойцов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, а также Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманды Нуньес и Кейлы Харрис.

«Эти люди нужны нам, чтобы защититься от «сумасшедших левых». Дэйна станет уникальным пресс-секретарем, равных которому еще не было. Дэйна, пожалуйста, соглашайся», – написал Трамп.

Дэйна Уайт возглавляет Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) – крупнейшую международную организацию, которая проводит турниры по смешанным боевым искусствам (ММА).

Напомним, в октябре Дональд Трамп объявил, что новой пресс-секретарем Белого дома станет консервативная комментаторка Кэти Захария. Она должна была заменить Кэролайн Ливитт, которая занимала эту должность с начала второго президентского срока Трампа.

Однако Захария проработала всего пять дней. Ее уволили после неудачного брифинга для журналистов, а также обвинений в подделке адвокатской лицензии.

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