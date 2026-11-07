Стрельба в центре Кракова: в доме подозреваемого нашли тела троих человек

В жилье мужчины, которого задержали после стрельбы в центре Кракова, обнаружили погибшими двух женщин и мужчину. По предварительным данным, они могут быть членами его семьи.
Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер Польши Дональд Туск, его слова цитирует местное издание Onet.
Погибшими, которых нашли в доме подозреваемого, являются две женщины и мужчина. Предварительно, они могут быть ближайшими родственниками нападавшего. По данным польских СМИ, речь идет о его родителях и сестре.
Полиция Польши также подтвердила, что в жилье задержанного мужчины нашли тела людей.
По предварительной версии следствия, нападавший мог придерживаться ультраправых радикальных взглядов. Эту информацию еще проверяют. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы преступления и выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, стрельба произошла в субботу на Главном рынке Кракова. Мужчина открыл огонь из автомобиля по случайным прохожим. В результате нападения погибли шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Еще 16 человек получили ранения, среди них двое полицейских.
Правоохранители задержали нападавшего. По данным польского МВД, он является 24-летним гражданином Польши родом из Свентокшиского воеводства. Во время нападения мужчина использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. В его автомобиле также нашли другое оружие.
Ранее президенты Польши и Украины Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский отреагировали на смертельную стрельбу в центре Кракова.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»