Беларусь не допустили к двум чемпионатам мира по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что мужская и молодежная сборные Беларуси не примут участия в чемпионатах мира 2027 года. При этом федерация продолжает изучать способы выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно возвращения российских команд.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

6 ноября 2026, 15:26 Бойкот матчей против россии на ЧМ-2027: играть отказались уже восемь стран Уже восемь стран мира отказались играть против российской сборной на ЧМ по хоккею несмотря на официальное разрешение Спортивного арбитражного суда.

Решение касается мужской национальной сборной Беларуси и молодежной команды U20, которые не выступят на соответствующих чемпионатах мира 2027 года.

Его приняли после того, как Дисциплинарная комиссия IIHF частично удовлетворила апелляцию Белорусской ассоциации хоккея на решение Совета федерации от 27 июля 2026 года. При этом комиссия установила, что не имеет правовых оснований требовать немедленного возвращения белорусских команд к соревнованиям.

В IIHF объяснили, что при принятии решения учитывали организационную подготовку турниров, в частности структуру соревнований, расписание матчей, продажу билетов и другие организационные вопросы.

Отдельно федерация прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда относительно участия российских сборных в международных турнирах.

IIHF подчеркнула, что по-прежнему не согласна с решением CAS, однако принимает необходимые меры для его выполнения. В частности, федерация оценивает условия, которые позволят гарантировать безопасность соревнований, финансовую стабильность организации и будущее международного хоккея.

«IIHF изучает все доступные пути, включая начало обсуждений со всеми соответствующими национальными хоккейными ассоциациями, в том числе Федерацией хоккея россии, чтобы найти конструктивный путь вперед, отвечающий интересам мирового хоккея», – говорится в заявлении.

При этом конкретные условия и сроки возвращения российских сборных федерация пока не объявила.

Ранее стало известно, что уже восемь стран, среди которых Чехия, Финляндия, Дания, Швеция, Франция, Австрия, Норвегия и Латвия, заявили об отказе играть против российской хоккейной сборной на чемпионате мира 2027 года. Такую позицию страны выразили после решения CAS о допуске россиян к международным соревнованиям.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS относительно возвращения российских хоккейных сборных на чемпионаты мира 2027 года. Он призвал отменить это решение и запретить российским игрокам въезд в страны, которые будут принимать соревнования.

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