Зеленский утвердил законопроект о восстановлении декларирования для сотрудников СБУ

Общество
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После разоблачения предполагаемой преступной организации в СБУ Зеленский заявил о необходимости вернуть декларирование для всех сотрудников службы.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно принять законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех работников Службы безопасности Украины. Также глава государства анонсировал новые кадровые решения в СБУ после расследования дела «Карфаген».

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

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Президент отреагировал на результаты расследования НАБУ «Карфаген» и заявил, что в Службе безопасности уже произошли увольнения, однако это не последние кадровые изменения.

«К сожалению, эта неделя принесла совсем другие новости о СБУ – откровенно неприятные, откровенно позорные, абсолютно недопустимые вещи. И уже были из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще другие кадровые решения», – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, расследование должно установить все обстоятельства дела, в частности разоблачить заказчиков преступлений и насилия против людей. Они, подчеркнул президент, не должны избежать наказания.

Отдельно Зеленский упомянул о необходимости поддержки международных партнеров в расследовании деятельности группировки «Химпром». По его словам, этот вопрос уже обсуждали с американской стороной на соответствующем уровне.

«Нужен результат. Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше», – заявил президент.

Он также сообщил, что, по имеющимся данным, группировка планирует распространить свою деятельность на Германию и заняться там сбытом синтетических наркотиков. Украина передает союзникам всю важную информацию по этому делу.

Зеленский добавил, что уже утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ. Документ предусматривает возможность проверять образ жизни сотрудников службы и их состояние.

«Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и привлечения к ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных. Я прошу парламентариев безотлагательно принять этот закон», – призвал президент.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных должностных лиц силовых структур, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили как минимум 12 человек, в частности должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и представителей криминалитета. Они платили за покровительство схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также организовывали нападения, пытки и похищения людей.

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