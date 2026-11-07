Мужчина умер после доставления в ТЦК в Черкасской области, Лубинец требует расследования

Житель Золотоноши в Черкасской области умер после того, как его принудительно доставили в территориальный центр комплектования. Мужчину почти два месяца разыскивали родственники, а судебно-медицинская экспертиза пока не смогла установить причину его смерти.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

В августе сотрудники ТЦК принудительно доставили Сергея в Звенигородку, расположенную в 140 км от его дома. По словам очевидцев, во время пребывания там у мужчины случился эпилептический приступ.

Несмотря на это, он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого Сергея направили в штурмовую бригаду, однако там отказались его принимать. В ТЦК заявляли, что после этого мужчину отпустили и высадили. Впоследствии связь с ним пропала. Родные почти два месяца искали Сергея, пока его тело не нашли в 120 км от дома.

По факту исчезновения мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В то же время судебно-медицинская экспертиза пока не установила, что именно стало причиной его смерти.

Дмитрий Лубинец обратил внимание на ряд вопросов относительно обстоятельств произошедшего. В частности, почему мужчину, у которого, по свидетельствам очевидцев, случился эпилептический приступ, признали годным к военной службе. Также омбудсмен хочет выяснить, почему после отказа штурмовой бригады Сергей оказался ночью далеко от дома, без телефона и денег, и что привело к его гибели.

Представитель омбудсмена в Черкасской области Марьяна Нищенко постоянно поддерживает связь с семьей погибшего. Офис уполномоченного уже направил официальные запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис генерального прокурора, Военную службу правопорядка, областной ТЦК и полицию.

Лубинец требует всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. По его словам, необходимо установить весь маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц, выяснить обстоятельства исчезновения и смерти мужчины, а также дать правовую оценку каждому принятому решению и каждому действию.

Напомним, в Одессе осудили девять сотрудников групп оповещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые похищали и пытали мужчин.

В Буковине сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов Черновицкого районного ТЦК и СП, а также четверых его подчиненных. Их подозревают в незаконном задержании и пытках военнообязанных, похищении человека и вымогательстве взяток.

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