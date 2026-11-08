Россияне роют подземные тоннели на левобережье Херсонщины и изменили тактику наступления – военный

На Херсонщине российские военные пытаются продвигаться под землей, поскольку не могут добраться до украинских позиций по открытой местности. В то же время оккупанты усилили атаки дронами по гражданскому населению.

Об этом начальник штаба 34-й бригады морской пехоты Алим Керимов рассказал в интервью «Крым.Реалии».

29 октября 2026, 17:50 Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноября Россия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

На левобережье Херсонской области российские военные обустраивают подземные тоннели и перешли к гибридной тактике наступления.

По его словам, противник роет тоннели на участках, где украинские военные контролируют воздушное пространство и не позволяют россиянам продвигаться наземным путем. Длина таких подземных сооружений достигает 150 метров. Они напоминают лабиринты, а отдельные участки тоннельной сети, по оценке офицера, охватывают 20–30% территории левобережья.

Керимов отметил, что украинские военные выявляют такие укрытия и уничтожают их. В частности, подобные тоннели обустраивают в районе Олешек.

В то же время российская армия изменила тактику действий на Приднепровском направлении. Вместо классического наступления оккупанты все больше сосредоточиваются на ударах по гражданскому населению. По словам Керимова, в августе зафиксировали рекордное количество атак беспилотниками – более 26 тысяч за месяц. Такие данные приводит 30-й корпус морской пехоты ВСУ.

Рост количества атак по гражданским офицер связывает с неудачными попытками россиян продвинуться на этом направлении.

Несмотря на это, украинские морские пехотинцы, по словам начальника штаба, продолжают удерживать позиции на островах и левом берегу Херсонщины, а также постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории. Как объяснил Керимов, военные закрепляются на новых рубежах, передают позиции подразделениям во время ротаций и продолжают двигаться дальше. По его словам, такая работа ведется сразу на нескольких направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные использовали режим прекращения огня, действовавший в районе Олешек на Херсонщине с 27 октября по 1 ноября под прикрытием гуманитарной операции, для ротации подразделений, подвоза боеприпасов и укрепления собственных позиций.

Также отмечалось, что оккупанты обустраивают подземные базы и используют старые газопроводы для проникновения в тыл украинских сил, а в рф уже готовят спецподразделения для проведения таких операций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.