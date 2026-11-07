Украинские военные поразили две установки «Искандер» и другие объекты армии рф

Национальная безопасность
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Под удары также попали российский комплекс Панцир-С1, военные склады и место сосредоточения операторов беспилотников.
Фото wikipedia.org

Силы обороны Украины 6 ноября и в ночь на 7 ноября поразили две пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Брянской области россии. Также под удары попали российский комплекс «Панцирь-С1», военные склады и место сосредоточения операторов беспилотников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили два склада боеприпасов и пункт управления БПЛА армии рфБойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления дронами армии российской федерации.

По данным военных, в Брянской области были поражены две пусковые установки ОТРК «Искандер». Степень нанесенных повреждений пока уточняется.

В Генштабе отметили, что выведение таких установок из строя снижает возможности российской армии наносить баллистические удары по украинским городам.

Кроме того, в Брянской области украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», предназначенный для противовоздушной обороны.

На временно оккупированной территории Луганской области Силы обороны нанесли удары по складам материально-технических средств российской армии в районах Сокологорска и Заайдаровки.

Также в районе Новобогдановки Запорожской области было поражено место сосредоточения российских операторов беспилотников.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Ранее Силы обороны поразили два российских склада боеприпасов на временно оккупированной территории Запорожской области, а также пункт управления ударными беспилотниками вблизи Часового Яра в Донецкой области. Кроме того, украинские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов противника в районе Луганского.

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