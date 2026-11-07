Трамп сменил главу аппарата Белого дома: кто заменит Сьюзи Уайлз

Президент США Дональд Трамп назначил своего многолетнего советника Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома. Он сменит Сьюзи Уайлз, которая покидает пост и переходит в политическую команду президента. Кадровые изменения вступят в силу 9 ноября.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, передает Reuters.

4 ноября 2026, 14:48 Республиканцы обвиняют Трампа в разгромном поражении на выборах – Politico После разгромного поражения на выборах в США республиканцы начали обвинять Трампа. Среди причин называют войну против Ирана, рост цен и стиль президента.

Президент США поблагодарил Уайлз за работу на посту главы аппарата Белого дома и сообщил о ее переходе в политическую команду.

«Я хочу поблагодарить ее за работу на посту главы администрации – она прекрасно справилась со своими обязанностями», – написал Трамп.

Сама Уайлз назвала работу в администрации Трампа честью всей своей жизни. Она также заявила, что гордится достижениями команды, в частности в вопросах охраны границ, снижения налогов и экономической политики.

Ее преемником станет Стивен Миллер, который ранее занимал пост заместителя главы аппарата Белого дома. Он работал с Трампом еще во время первого президентского срока в 2017–2021 годах.

По информации Reuters, Миллер был одним из главных разработчиков жесткой иммиграционной политики администрации. В частности, он выступал за задержание до трех тысяч нелегальных мигрантов ежедневно.

Кадровые изменения произошли после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США, по итогам которых демократы получили большинство в обеих палатах.

Кроме того, Reuters сообщает об отставках двух чиновников Министерства юстиции США – помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джона Айзенберга и федерального прокурора Южного округа Флориды Джейсона Рединга Квиньонеса.

Ранее сообщалось, что после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс ее представители начали открыто обвинять Дональда Трампа в неудачных результатах. Среди причин поражения они называли войну с Ираном, рост стоимости жизни и политику самого президента.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что государственный секретарь США Марко Рубио рассматривает возможность покинуть администрацию Трампа для подготовки к президентским выборам 2028 года. По данным источников, после промежуточных выборов свои посты также могут оставить еще несколько высокопоставленных чиновников. Сам Рубио заявлял, что сосредоточен на работе в администрации.

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