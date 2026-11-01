Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с главой Кремля владимиром путиным в Турции. Среди ключевых тем потенциальной встречи могут быть прекращение огня и введение механизма контроля за соблюдением договоренностей.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью CNN Türk.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

Зеленский надеется, что турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган поспособствует проведению переговоров с путиным в Турции. Согласноо его словам, одной из тем разговора с Эрдоганом стали российские атаки на украинскую энергетику перед началом зимы.

Также на встрече с Эрдоганом обсуждалась возможность проведения трехсторонней встречи лидеров – Зеленского, путина и президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы к такой встрече в Турции. Позиция Турции по этому вопросу четкая, как и позиция президента Эрдогана. У нас тесные и позитивные отношения с Турцией. Турция может быть практичным и реалистичным посредником; она не принимает чью-либо сторону, а действует как настоящий, беспристрастный посредник... Я знаю, что у президента Эрдогана есть собственные каналы связи с путиным, именно поэтому мы поддерживаем проведение встречи в Турции», – заявил президент.

По словам президента, непосредственные переговоры президентов могут помочь найти решения по вопросам, которые остаются нерешенными на уровне делегаций и технических групп.

«Если лидеры встретятся, но после этого общественность не увидит никакого прогресса, это лишь породит новые вопросы и будет воспринято как провал дипломатии. Техническим группам часто бывает трудно прийти к согласию, но я не верю, что существуют вопросы, которые невозможно решить, если мы, как лидеры, проявим необходимую политическую волю. Именно поэтому я хочу встретиться – как один из тех, кто принимает ключевые решения», – сказал Зеленский.

Как отметил украинский лидер, среди ключевых тем потенциальной встречи – прекращение огня вдоль линии фронта и введение механизма контроля за соблюдением договоренностей.

Он также добавил, что на уровне президентов следует поднять и вопросы гарантий безопасности, восстановления Украины и территорий.

Как известно, недавно Зеленский заявлял, что в настоящее время активно продолжается подготовка встречи в трехстороннем формате между Украиной, США и россией относительно завершения войны. Киев ожидает, что переговоры состоятся в промежутке между 6 и 10 ноября.

Напомним, ранее медиа сообщили, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, Соединенных Штатов Америки и россия может состояться раньше запланированных сроков. Ожидается, что «тройка» встретится после промежуточных выборов в США.

Также американский лидер Дональд Трамп ожидает, что встреча с президентом Зеленским и путиным состоится «в скором времени». Он уверен, что стороны «достигнут значительного прогресса».

Кроме этого, президент Зеленский подчеркнул, что Киев не согласится на нейтральный статус Украины и ограничение численности Вооруженных Сил в рамках переговоров о завершении войны.

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