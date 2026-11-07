В Киеве подключили к отоплению 60% многоквартирных домов

В Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме», – отметил городской голова.
В то же время коммунальные службы продолжают подключать жилые дома к теплоснабжению. Сейчас отопление уже включили в 60 процентах многоквартирных домов Киева.
По состоянию на пятницу, 6 ноября, в Киеве к отоплению были подключены 55 процентов жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании.
По состоянию на вечер того же дня в Киеве ухудшилась ситуация с электроснабжением после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине.
По словам президента Владимира Зеленского, сейчас худшая ситуация с подготовкой к зиме наблюдается в столице, поскольку городские власти не выполнили соответствующие решения.
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