В Киеве подключили к отоплению 60% многоквартирных домов

Общество
Читати українською
Система водоснабжения Киева работает в штатном режиме. По состоянию на 7 ноября отопление уже подали в 60 процентов многоквартирных домов столицы.
shutterstock

В Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зимеАлександр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

«Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме», – отметил городской голова.

В то же время коммунальные службы продолжают подключать жилые дома к теплоснабжению. Сейчас отопление уже включили в 60 процентах многоквартирных домов Киева.

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в Киеве к отоплению были подключены 55 процентов жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании.

По состоянию на вечер того же дня в Киеве ухудшилась ситуация с электроснабжением после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас худшая ситуация с подготовкой к зиме наблюдается в столице, поскольку городские власти не выполнили соответствующие решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Отопление Отопительный сезон Теплокоммунэнерго
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Конгрессе США готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов – FT
Сотрудников СБУ призывают скидываться на залог для генерала Дуки – СМИ
В Киеве подключили к отоплению 60% многоквартирных домов
Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время столкновений в Киевской области
Россия за сутки 18 раз поразила энергообъекты Украины
В Минобороны предупредили о возможных сбоях в работе «Резерв+»
В Молдове зафиксировали два случая нарушения воздушного пространства
«Мы не хотим Ялты 2.0»: Зеленский предостерег от переговоров Европы с рф
Россия впервые за 30 лет будет вывозить металл через арктический порт
В Германии оценили возможность скорого завершения войны после переговоров в Абу-Даби
Больше новостей