В Киеве подключили к отоплению 60% многоквартирных домов

В Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

14 октября 2026, 16:37 Политические споры вокруг Киева: как оценить реальную подготовку города к зиме Александр Сергиенко рассказал, что готовность столицы к зимним блэкаутам зависит от выполнения плана устойчивости, финансирования критической инфраструктуры и взаимодействия городской и центральной власти.

«Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме», – отметил городской голова.

В то же время коммунальные службы продолжают подключать жилые дома к теплоснабжению. Сейчас отопление уже включили в 60 процентах многоквартирных домов Киева.

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в Киеве к отоплению были подключены 55 процентов жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании.

По состоянию на вечер того же дня в Киеве ухудшилась ситуация с электроснабжением после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас худшая ситуация с подготовкой к зиме наблюдается в столице, поскольку городские власти не выполнили соответствующие решения.

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