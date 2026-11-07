Россия впервые за 30 лет будет вывозить металл через арктический порт

Россия впервые за 30 лет будет отправлять металл на экспорт через арктический порт в Мурманске. Изменить привычный маршрут перевозок страну вынудили удары по судам в Черном море.

Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, через Мурманск россия планирует отправить в Средиземное море более 65 тысяч тонн металла. Для этого в порт доставили чугун в более чем 180 железнодорожных вагонах. Вероятным пунктом назначения груза является Турция, поскольку с 1 января 2026 года Европейский Союз запретил импорт российского чугуна.

В то же время использование нового маршрута существенно увеличивает расходы на транспортировку. Доставка металла из Мурманска в Турцию занимает примерно на 10 дней больше, чем перевозка через Черное море. Кроме того, стоимость транспортировки почти вдвое выше. По данным издания, некоторым российским перевозчикам приходится дополнительно платить около 100 долларов за каждую тонну груза.

Ранее россия отправляла чугун на экспорт через порт в Новороссийске. Однако последняя такая отгрузка состоялась 31 июля.

Переход на альтернативные маршруты связан с опасностью для судоходства в Черном море из-за атак с обеих сторон. По оценкам аналитиков, только с начала 2026 года в регионе зафиксировали более 700 атак на российские и украинские суда.

Ранее Мурманский порт использовали преимущественно для экспорта российской нефти. Теперь на фоне угроз в Черном море россияне начали переориентировать через него также перевозки металла и зерна.

Напомним, в конце октября рф впервые с июля разрешила судам с зерном выходить из Азовского моря. Временное разрешение на отправку судов получили портовые комплексы «Темрюк» и «Кавказ».

Также 20 октября российская федерация возобновила экспорт дизельного топлива после того, как Соединенные Штаты Америки отменили санкции, связанные с войной в Украине.

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