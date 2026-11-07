Россия за сутки 18 раз поразила энергообъекты Украины

За последние 24 часа энергетические объекты Украины подверглись 18 ударам в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины по итогам разговора первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля с министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе.

7 ноября 2026, 11:28 Россия направила все 36 баллистических ракет на Киев и область – Зеленский В результате ударов повреждены энергетические подстанции, в частности те, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что помощь международных партнеров критически важна на фоне систематических российских ударов по украинской энергетике. По его словам, только за последние сутки энергетические объекты подверглись 18 ударам.

Во время разговора министры обсудили дополнительную поддержку украинской энергетики в продолжение договоренностей президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Наши приоритеты: пополнение резервов энергетического оборудования и усиление защиты, в частности переходов линий электропередачи через Днепр», – отметил Шмыгаль.

Стороны договорились о финансовой поддержке закупок продукции для восстановительных работ. Украина также рассчитывает на поставки трансформаторов, турбин и генераторов, в том числе немецкого производства.

Кроме того, министры согласовали координацию дипломатических усилий для усиления давления на россию из-за недавней атаки на электроподстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС.

Шмыгаль поблагодарил Германию за оказанную помощь. По его словам, страна уже внесла более 806 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины и передала 363 гуманитарных груза с энергетическим оборудованием общим весом около 3794 тонн.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной атаки российские войска применили 36 баллистических ракет и 172 беспилотника. Все ракеты были направлены на Киев и область. В результате ударов повреждены энергетические подстанции, в частности те, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины.

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