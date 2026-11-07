Дефицит перехватчиков для Patriot: ночью ПВО сбила только 4 из 36 ракет

Национальная безопасность
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Во время ночной атаки 7 ноября россия применила 36 ракет, которые заходили на цели по баллистической траектории. Украинская ПВО уничтожила четыре из них из-за дефицита перехватчиков для Patriot.
president.gov.ua

Во время ночной атаки 7 ноября россия применила 36 ракет, которые заходили на цели по баллистической траектории. Украинские силы ПВО смогли уничтожить только четыре из них из-за значительного дефицита перехватчиков для систем Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам главы государства, во время селекторного совещания 7 ноября обсудили последствия очередной российской атаки и восстановление поврежденной инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Больше всего помочь в решении этой проблемы могут Соединенные Штаты.

«К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для «Пэтриотов», и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы дать Украине возможность защищать жизни», – отметил президент.

По его мнению, россия именно сейчас усиливает удары по Украине и ее инфраструктуре, пытаясь создать дополнительные рычаги давления на позицию Украины и ее союзников.

Кроме того, на местах попаданий баллистических ракет продолжаются экспертизы. По предварительным выводам, для удара по одному из ключевых поврежденных энергетических объектов россия использовала ракеты KN-23 северокорейского производства.

Зеленский подчеркнул, что это еще раз подтверждает необходимость усилить международные санкции против всех, кто помогает россии вести войну и способствует уничтожению человеческих жизней.

Отдельно во время совещания обсудили проблемы, вызванные российскими ударами по Киеву. Министерству внутренних дел под руководством Ивана Выговского поручили вместе с соответствующими структурами и Киевской городской военной администрацией подготовить резервные маршруты транспортного сообщения и обеспечить дополнительный транспорт. По словам президента, сейчас на уровне города фактически нет таких запасных решений.

Напомним, ночью 7 ноября все ракеты были направлены на Киев и область. В результате ударов повреждены энергетические подстанции, в частности те, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины.

За последние 24 часа энергетические объекты Украины подверглись 18 поражениям в результате российских атак. На этом фоне Украина и Германия договорились о дополнительной поддержке восстановления энергетической инфраструктуры.

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