Сотрудников СБУ призывают скидываться на залог для генерала Дуки – СМИ

Общество
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Сотрудникам СБУ рассылают сообщения с призывом собрать деньги на залог за генерала Сергея Дуку, которого подозревают в причастности к преступной организации по делу Карфаген.
Украинская правда

Среди сотрудников Службы безопасности Украины распространяют сообщения с призывом собрать деньги на залог за генерала Сергея Дуку, которого подозревают в причастности к преступной организации по делу «Карфаген».

Об этом сообщают источники «Украинской правды» в СБУ.

Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупцииМихаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

По словам собеседников издания, в рассылке коллегам предлагают присоединиться к сбору средств и перечислить их как можно скорее – желательно в течение выходных.

В сообщении говорится: «Приветствую всех! Наш коллега – генерал Дука С.О. попал в неприятности. У кого есть возможность, прошу принять участие в сборе на его залог. Перечислять желательно с карты и чем быстрее, тем лучше (желательно на выходных)».

К тексту также добавили банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер судебного дела.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам предполагаемой преступной организации. Среди них – генерал СБУ Сергей Дука. По версии следствия, фигуранты систематически передавали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

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СБУ Залог Коррупция в Украине Операция Карфаген
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