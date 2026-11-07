В Минобороны предупредили о возможных сбоях в работе «Резерв+»

Общество
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В это время возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа, а также перебои в работе других сервисов.
Міноборони України

В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 в приложении «Резерв+» будут проводить плановые технические работы. В это время возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа, а также перебои в работе других сервисов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В «Резерв+» будет временно недоступно оформление некоторых отсрочекВ приложении Резерв+ на несколько суток приостановят оформление отдельных видов отсрочек от мобилизации, заявили в Минобороны.

В ведомстве рекомендуют пользователям, которым военно-учетный документ может понадобиться вечером, заранее сохранить его на телефоне.

Для этого необходимо на главном экране «Резерв+» нажать «+» и выбрать «Загрузить PDF».

Если во время технических работ документ не обновляется, в Минобороны советуют повторить попытку позже. Повторно входить в учетную запись не нужно.

После завершения работ все сервисы приложения должны работать в обычном режиме.

Ранее в приложении «Резерв+» временно приостанавливали оформление отдельных видов отсрочек от мобилизации из-за технических работ в системах Минюста. Ограничения касались отсрочек при наличии детей, уходе за близкими и статусе семьи защитника или защитницы.

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Минобороны Резерв+
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