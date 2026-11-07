В Молдове зафиксировали два случая нарушения воздушного пространства

В субботу, 7 ноября, два объекта типа аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из них пересек границу со стороны украинской Винницы.

Об этом сообщает NewsMaker.

По информации Министерства обороны Молдовы, первый инцидент произошел в 09:15. Воздушный шар пролетел над территорией страны вблизи села Мошаны Дрокиевского района. Через семь минут, в 09:22, объект покинул воздушное пространство Молдовы неподалеку от села Елизаветовка в том же районе.

Второй случай зафиксировали в 10:35. Тогда еще один аэростат незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы и двигался в направлении села Трифауцы Сорокского района.

Уже через минуту, в 10:36, воздушный шар покинул территорию Молдовы вблизи села Руслановка того же района.

В молдавском оборонном ведомстве заявили, что Центр воздушных операций продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.

Напомним, в субботу, 31 октября, два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы на фоне массированной российской атаки на Украину.

Также сообщалось, что в Молдове 23 октября российский ударный дрон типа «Герань» упал в 100 метрах от жилых домов и энергетического объекта.

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