«Мы не хотим Ялты 2.0»: Зеленский предостерег от переговоров Европы с рф

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от переговоров Европы с россией о новой системе безопасности до завершения войны. По его словам, сначала необходимо определить условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины.

Об этом президент заявил в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.

7 ноября 2026, 02:43 Европа скептически отнеслась к «большому плану» Трампа о новой системе безопасности – Politico Европейские страны обеспокоены планом Трампа относительно новой системы безопасности с россией. В ЕС опасаются, что договоренности могут ослабить позиции Украины и устранить Европу от переговоров.

Зеленский подчеркнул, что во время переговоров с международными партнерами настаивает на определенной последовательности: сначала завершение войны, затем определение будущей системы безопасности Украины и ее гарантий. Лишь после этого можно обсуждать отношения в сфере безопасности между Европой и россией.

«Желание россии начать обсуждение именно с новой инфраструктуры безопасности в Европе является опасным. Кстати, для Евросоюза опасность гораздо больше», – заявил президент.

Он отметил, что Украина пока не входит в ЕС и НАТО, поэтому не может говорить от имени этих объединений. В то же время вопрос европейской безопасности непосредственно касается украинцев.

«Мы все живем в Европе. Мы не хотим «Ялты 2.0». Не хотим, чтобы россия нас разделила», – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент прокомментировал роль США в завершении войны. По его мнению, сильная позиция Вашингтона и усиление поддержки Украины могут повлиять на решения президента россии владимира путина.

«Путин уважает только сильную позицию. Даже если это позиция врага, но она сильная. Мы не можем закончить эту войну, говоря о нем хорошие вещи», – сказал он.

Зеленский также высказался о возможности скорого прекращения огня. По его словам, участники переговоров нередко говорят о необходимости дополнительного времени для отвода вооружений и создания буферных зон.

При этом президент привел пример гуманитарного перемирия в Олешках Херсонской области, которое, по его словам, удалось согласовать за короткое время. Он добавил, что современные беспилотники позволяют контролировать соблюдение режима тишины и фиксировать нарушения.

«Я всегда говорил, что все сводится к политической воле путина. Как мы увидели, решение о прекращении огня в Олешках было принято очень быстро. И это сработало», – отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что при посредничестве США удастся найти способ побудить россию к завершению войны.

Ранее европейские дипломаты выразили сомнения относительно инициативы администрации Дональда Трампа по созданию новой системы безопасности с участием россии. По данным Politico, союзники опасаются, что такие договоренности могут усилить позиции москвы и отстранить Европу от принятия ключевых решений.

Также ранее Зеленский заявлял, что обсуждать требования россии относительно гарантий безопасности можно лишь после завершения войны против Украины. Президент подчеркивал, что сначала необходимо урегулировать вопрос самой войны, а уже затем переходить к более широким договоренностям о европейской безопасности.

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