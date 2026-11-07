ВСУ ударили «Нептунами» по заводу в Орле, который производит детали для ракет

Национальная безопасность
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В ночь на 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами Нептун по предприятию российского военно-промышленного комплекса Протон-Электротекс в Орле.
t.me/GeneralStaffZSU

В ночь на 7 ноября украинские военные нанесли удар ракетами «Нептун» по предприятию российского военно-промышленного комплекса «Протон-Электротекс» в Орле.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В российском Орле после атаки произошел пожар на важном для ВПК заводеВ российском Орле после ракетной атаки, вероятно, вспыхнул завод Протон-Электротекс, производящий электронные компоненты для военной техники рф.

По данным военных, удар нанесли ракетные войска с применением береговых ракетных комплексов «Нептун» Военно-морских сил Украины.

На территории предприятия после попадания возник пожар, также прогремели взрывы. Масштабы причиненного ущерба пока уточняются.

«Протон-Электротекс» – российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. В частности, предприятие производит модули для крылатых авиационных ракет «Ковер» и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 комплекса «Искандер-М».

В Генштабе подчеркнули, что поражение завода затрудняет производство комплектующих для российских крылатых и баллистических ракет, которые используются для ударов по украинским городам.

Напомним, в ночь на 7 ноября в российском Орле после ракетной атаки сообщали о пожаре на предприятии «Протон-Электротекс». Российское издание ASTRA с помощью геолокации видеозаписей установило, что возгорание произошло на территории завода.

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