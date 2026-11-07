Россия направила все 36 баллистических ракет на Киев и область – Зеленский

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Украину 36 баллистическими ракетами и 172 беспилотниками. Все ракеты были направлены на Киев и область. В результате ударов повреждены энергетические подстанции, в частности те, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

7 ноября 2026, 09:58 Россия атаковала Украину ракетами и более чем 170 дронами: сколько обезвредила ПВО В ночь на 7 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и 172 беспилотниками.

«Атака была комбинированной, всего россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты – по Киеву и области. Главная цель удара – снова энергетика», – отметил Зеленский.

В Киевской области российские войска ударили по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Также повреждены подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего, кроме Киева, под ударами оказались еще 12 регионов Украины.

В столице из-за атаки сложилась сложная ситуация с электро-, водо- и теплоснабжением. Помимо энергетических объектов, повреждены жилые дома, Северный мост и частично разрушен детский сад.

По информации президента, в результате российских ударов пострадали девять человек, среди них один ребенок. В пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы.

Зеленский подчеркнул, что россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру Украины накануне трехсторонних переговоров. Он также призвал США усилить поддержку Украины, в частности со стороны Конгресса.

«Когда Россия пытается ввергнуть Киев – многомиллионный город – и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину один на один с этой проблемой», – заявил президент.

Он подчеркнул необходимость сохранения поддержки Украины среди приоритетов американской политики, единства обеих партий в вопросах безопасности и усиления санкционного давления на путина.

Напомним, в ночь на 7 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и 172 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре ракеты и 149 дронов. Основным направлением атаки была Киевская область.

В результате ночного российского удара по Киеву повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост. Движение по мосту перекрыли в обоих направлениях. По сообщению мэра Виталия Кличко, на тот момент в столице было пять пострадавших.

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