В Саратове после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод – СМИ

В ночь на 7 ноября после атаки беспилотников в российском Саратове вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть». В городе прогремели взрывы и как минимум дважды объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

6 ноября 2026, 20:53 Один из крупнейших НПЗ россии остановил работу после атаки дронов – Bloomberg Ярославский нефтеперерабатывающий завод в россии полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 3 ноября.

Ночью местные жители публиковали видео со вспышками и звуками взрывов. По одной из записей очевидцев аналитики ASTRA установили, что пожар возник на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, наличии пострадавших в результате атаки беспилотников. При этом о поражении НПЗ он не заявлял.

Саратовский НПЗ принадлежит компании «Роснефть» и является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. В 2023 году завод переработал 4,8 млн тонн нефти.

Предприятие уже неоднократно подвергалось атакам беспилотников. В частности, в сентябре 2026 года после очередного удара завод приостанавливал переработку нефти.

Ранее сообщалось, что Ярославский нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 3 ноября. По данным Bloomberg, предприятие мощностью около 300 тысяч баррелей в сутки обеспечивает топливом москву и прилегающие регионы.

Кроме того, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия возник масштабный пожар. По информации OSINT-аналитиков ASTRA, его очаг находился непосредственно на территории НПЗ.

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