Удар по Камышевахе: число погибших возросло до 55 человек

В поселке Камышеваха Запорожской области число погибших в результате российского авиаудара 2 ноября возросло до 55 человек. За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и останки еще девяти погибших.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 7 ноября поисковые работы в Камышевахе продолжаются. Спасатели и кинологи продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию.
Работы осложняются постоянной угрозой повторных российских ударов.
Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиаудара по Камышевахе возросло до 53 человек.
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