Иранские суда подозревают в подготовке диверсий против подводных интернет-кабелей – FT

Судна, связанные с Ираном, заметили вблизи подводных интернет-кабелей в Оманском заливе после угроз Тегерана атаковать цифровую инфраструктуру региона. По меньшей мере четыре корабля совершали подозрительные маневры над кабельными маршрутами, что может свидетельствовать о подготовке диверсий или попытках определить расположение подводных коммуникаций.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании морской аналитики Windward.

19 августа 2026, 10:58 Иран рассматривает удары по военным объектам США в Европе в случае эскалации войны – FT ран рассматривает возможность ударов по американским военным объектам в Юго-Восточной Европе и на Кипре, если США пойдут на дальнейшую эскалацию войны.

По информации аналитиков, по меньшей мере четыре судна демонстрировали необычное поведение вблизи подводных телекоммуникационных кабелей, проходящих через Оманский залив. Это произошло после того, как Иран пригрозил нанести удары по цифровой инфраструктуре в ответ на возможное возобновление американских и израильских атак.

Три из зафиксированных судов являются нефтяными танкерами, находящимися под санкциями США. Четвертое – небольшое иранское рыболовное судно, которое с 21 по 26 октября длительное время находилось вблизи кабелей Europe India Gateway и Transworld.

По данным Windward, танкеры замедляли движение над кабельными маршрутами, в частности 2Africa и Falcon, совершали развороты, двигались по кругу и периодически отключали системы отслеживания.

Аналитики подчеркивают, что такое поведение отличается от действий других судов в регионе, ожидающих погрузки нефти.

«Судна двигались обычным маршрутом, пока не достигали конкретного кабельного коридора. Только после этого они замедлялись, двигались по кругу, разворачивались, задерживались на месте или исчезали из систем отслеживания», – отметили в Windward.

В компании допускают, что такие маневры могут соответствовать схеме картирования подводных кабелей или установки на них взрывных устройств либо мин в периоды, когда судна отключали системы отслеживания.

В то же время прямых доказательств того, что корабли совершали диверсии или устанавливали взрывчатку, на данный момент нет.

По данным TeleGeography, через Ормузский пролив проходят шесть подводных кабелей, еще три – Fibre in Gulf, Sea-Me-We 6 и 2Africa – находятся на стадии строительства.

Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар полностью зависят от кабелей, проложенных через пролив, для обеспечения международного интернет-соединения.

Бывшая сотрудница Государственного департамента США, эксперт Центра стратегических и международных исследований Маша Коткин объяснила, что повреждение подводной инфраструктуры может привести к замедлению интернет-соединения и финансовых транзакций, а также нарушить работу коммуникационных сетей, электронной коммерции и облачных сервисов.

Это также может негативно повлиять на планы стран Персидского залива по развитию цифровой экономики и уменьшению зависимости от нефтегазового сектора.

Напомним, СМИ писали о том, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе, если президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейшей эскалации войны. В частности, иранские военные рассматривали возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в районе Ормузского пролива в случае дальнейшей эскалации.

Ранее также сообщалось, что Иран заявлял о намерении ввести плату за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов глобального интернет-трафика между Европой, Азией и странами Персидского залива.

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