В США за один день казнили троих осужденных

В США в четверг, 5 ноября, провели сразу три смертные казни – в штатах Флорида, Алабама и Индиана. В то же время Флорида повторила рекорд по количеству казней за год, исполнив уже 19 смертных приговоров в 2026 году.

Об этом сообщает Associated Press.

9 октября 2026, 05:14 Пентагон покажет в прямом эфире казнь военного психиатра, устрошившего массовую стрельбу Пентагон планирует 3 декабря провести прямую трансляцию казни Нидала Малика Хасана, который в 2009 году устроил стрельбу на базе Форт-Худ.

Как отмечается, одновременное проведение трех казней в разных штатах является редким явлением для США. В последний раз до 2026 года такое случалось в 2010 году, однако в этом году это уже второй подобный случай с августа.

Во Флориде смертельную инъекцию получил 64-летний Джесси Гуардадо, которого осудили за убийство 75-летней Джеки Мелоун в 2004 году. Мужчина зарезал женщину в ее доме, после чего похитил драгоценности, 80 долларов и другие ценности, чтобы купить наркотики. Ранее потерпевшая помогла ему найти работу и жилье.

Перед казнью Гуардадо попросил прощения у семьи погибшей и своих близких за причиненные страдания. Его смерть констатировали в 18:13 по местному времени.

Эта казнь стала 19-й во Флориде с начала года. Всего в США в 2026 году по состоянию на 5 ноября исполнили 35 смертных приговоров, то есть на Флориду приходится более половины всех казней в стране.

В Алабаме казнили 54-летнего Майкла Тейлора, осужденного за двойное убийство, совершенное в 1991 году. Тогда 19-летний Тейлор во время ограбления дома забил металлическим прутом 83-летнего Айвана Мура и его 79-летнюю жену Люсиль.

Адвокаты осужденного просили заменить смертную казнь пожизненным заключением, ссылаясь на его молодой возраст на момент преступления. Однако губернатор штата Кей Айви отказала в помиловании.

Изначально Тейлора планировали казнить с помощью азота, однако после решения суда о неконституционности такого метода способ исполнения приговора изменили на смертельную инъекцию.

В Индиане казнили 50-летнего Джеффри Вайсгайта, осужденного за убийство двоих детей своей девушки. В 2010 году мужчина подожжег дом в районе Эвансвилла, в результате чего дети погибли.

Осужденный признал свою причастность к преступлению, однако надеялся, что губернатор Майк Браун заменит смертную казнь пожизненным заключением. Прошение о помиловании отклонили.

В то же время проведение трех казней совпало с заявлением губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о намерении смягчить сотни смертных приговоров до окончания своего срока на должности. По оценкам экспертов, это может стать крупнейшим случаем массового помилования в истории США.

Такие противоположные решения властей разных штатов демонстрируют глубокие разногласия в американском обществе относительно применения смертной казни.

Напомним, в октябре сообщали, что Министерство обороны США планирует провести прямую трансляцию казни бывшего военного психиатра Нидала Малика Хасана, который в 2009 году устроил массовую стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе.

А ранее в Египте приговорили известную телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни по обвинениям в изготовлении и незаконном обороте наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.