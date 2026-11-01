Зеленский хочет занять ракеты ПВО у партнеров до поставок из США

Национальная безопасность
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Владимир Зеленский планирует договориться с партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для ПВО. Их хотят вернуть после получения американского пакета на 500 ракет PAC-3.
Getty Images

Президент Владимир Зеленский планирует договориться с отдельными партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны. Киев рассчитывает вернуть боеприпасы после получения американского пакета на 500 ракет PAC-3, предназначенных для систем Patriot.

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими журналистами в Стамбуле, сообщает «Интерфакс-Украина».

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По словам Зеленского, Украина уже использовала подобные механизмы во время полномасштабной войны. Теперь президент хочет попробовать договориться с партнерами о временном предоставлении ракет из их запасов, чтобы украинская противовоздушная оборона могла получить необходимое вооружение раньше.

«Несколько раз в течение этой войны мы во время различных диалогов проводили операцию, когда ты меняешься очередями. Я попробую сделать это с некоторыми партнерами, когда тот пакет на 500 ракет – мы можем где-то у кого-то взять 10, 20, 30 ракет, подписать соответствующие гарантии, договоры, что потом из того американского пакета мы будем возвращать с какими-то процентами или, может, без процентов», – объяснил президент.

Зеленский отметил, что получение ракет в рамках американского предложения может затянуться на несколько лет. Это связано с особенностями производства боеприпасов, а также с тем, что США не могут быстро передавать ракеты из своих запасов. По мнению президента, при таких темпах поставок Украина не сможет обеспечить достаточный уровень защиты населения. Он также обратил внимание на то, что значительную часть пакетов противовоздушной обороны сейчас направляют на Ближний Восток.

В то же время Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предложение о поставке 500 ракет PAC-3 и подчеркнул необходимость найти финансирование для его реализации.

«Мы благодарны Соединенным Штатам Америки. Это очень хорошее предложение. Безусловно, нужно собирать деньги на это предложение. Я уверен, что мы найдем финансирование благодаря нашим партнерам, прежде всего европейским», – заявил глава государства.

Напомним, 30 октября Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам корреспондента «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу, эти ракеты могут поступить в Украину не ранее 2030 года.

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