ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах супругов налоговика и аудитора

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск о конфискации активов заместителя начальника отдела управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области Ольги Рахубы и ее мужа исполняющего обязанности начальника Вознесеновского управления в Запорожье Главного управления Государственной налоговой службы в Запорожской области Василия Рахубы.

Такое решение 30 октября принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов чиновницы управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области Ольги Рахубы и и.о. начальника одного из управлений ГНС в Запорожье Василия Рахубы. По мнению прокуратуры, супруги приобрели в собственность квартиру, на которую у них не было законных доходов. САП просила признать необоснованным часть этого жилья на сумму 3,18 млн грн. Вероятно, речь идет о квартире в Киеве стоимостью 4,1 млн грн и общей площадью 112 квадратных метров.

«Подготовительное производство по делу по иску прокурора САП к (Рахубе Анастасии Васильевне, Рахубе Ольге Владимировне, Рахубе Василию Николаевичу – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, – закрыть. Назначить дело к судебному рассмотрению по существу, в помещении зала судебных заседаний ВАКС на 19 ноября 2026 года на 10:00», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к чиновнику Госпродпотребслужбы. По данным прокуратуры, она приобрела в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска. В июле 2024 года чиновник приобрел этот автомобиль за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продал за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн. Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести актив даже по заниженной цене.

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