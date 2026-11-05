Демократы в Сенате США будут расследовать случаи замедления Starshield в Украине – СМИ

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Представители Сената США направили Маску письмо с требованием сохранить документы, связанные с замедлением работы Starshield в Украине.
Фото: Reuters

Представители Сената США направили Илону Маску письмо с требованием сохранить документы, связанные с замедлением работы системы Starshield в Украине. Это часть подготовки к расследованию, которое демократы планируют провести после получения контроля над Конгрессом в январе.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на помощника одного из сенаторов-демократов.

Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый ДомУкраине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

По словам источника, комитет также направил письма портам, банкам и частным компаниям, причастным к соглашению по российскому дизельному топливу. Все обращения должны обеспечить сохранность документов перед предстоящими проверками.

Помощник объяснил, что это стандартная процедура комитета в отношении лиц и организаций, которые могут быть причастны к нарушению закона или определенной деятельности, требующей расследования.

Журналисты также отмечают, что после перехода большинства в Конгрессе к демократам в январе ожидают активизации проверок многих действий администрации Дональда Трампа за последние два года.

Напомним, что 24 октября после почти двух недель перебоев в работе спутниковых систем, Министерство обороны Украины подтвердило восстановление скорости на Starlink и Starshield.

Ранее СМИ писали о том, что США до этого неоднократно просили Маска ограничивать Starlink в одних странах и включать в других.

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