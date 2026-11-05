Зеленский рассказал, сколько похищенных россией детей уже вернула Украина

Политика
Читати українською
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией.
Офис президента Украины

Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, незаконно вывезенных из страны представителями российской федерации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой 5 ноября.

«Обсудили с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой совместные усилия для возвращения украинских детей, которых похитила россия. Мы много работаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока, нашими другими партнерами. Уже 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных удалось вернуть. Но каждый раз это вызовы», – отметил президент.

Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рфСколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

По его словам, для того чтобы вернуть ребенка назад, необходимо его найти, проверить всю информацию, доказать эту информацию и вернуть назад.

«И каждый раз россия сопротивляется», – подчеркнул президент.

Стороны также говорили о том, какими конкретными шагами может помочь Андорра. В частности, «договорились, что команды сконтактируют и поработают вместе».

«Также говорили о возможностях Андорры поддержать нашу энергетику. Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям», – добавил Зеленский.

Как известно, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.

Также он призвал мир усилить давление на тех российских политиков, должностных лиц, судей, пропагандистов и других, кто привлечен к похищению детей и попытке «перепрограммировать их сознание и стереть идентичность». По словам Зеленского, Украине известно о почти 400 местах в рф, где находятся похищенные украинские дети.

Позже Европейский Союз ввел санкции против 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и на временно оккупированные территории Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Россия Дети Преступление Андорра Депортация Похищение Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 6 ноября
Латвия и Литва начали первые совместные учения по эвакуации гражданского населения
В Финляндии осудили россиянина и гражданина Азербайджана за повреждение подводных кабелей
У местных бюджетов сейчас есть 170 млрд грн для финансирования своих нужд – Минфин
Операция «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела
Убивство Екатерины Гандзюк: Европейский суд по правам человека обнародовал решение
Эрдоган планирует обсудить с путиным завершение войны в Украине после визита Зеленского
Россияне атаковали дронами и УАБами Запорожья
Зеленский рассказал, сколько похищенных россией детей уже вернула Украина
авторская колонкаТриумф демократии: поможет ли новый Конгресс возобновить помощь от США
Больше новостей