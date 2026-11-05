Зеленский рассказал, сколько похищенных россией детей уже вернула Украина

Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, незаконно вывезенных из страны представителями российской федерации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой 5 ноября.

«Обсудили с премьер-министром Андорры Ксавье Эспотом Саморой совместные усилия для возвращения украинских детей, которых похитила россия. Мы много работаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока, нашими другими партнерами. Уже 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных удалось вернуть. Но каждый раз это вызовы», – отметил президент.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

По его словам, для того чтобы вернуть ребенка назад, необходимо его найти, проверить всю информацию, доказать эту информацию и вернуть назад.

«И каждый раз россия сопротивляется», – подчеркнул президент.

Стороны также говорили о том, какими конкретными шагами может помочь Андорра. В частности, «договорились, что команды сконтактируют и поработают вместе».

«Также говорили о возможностях Андорры поддержать нашу энергетику. Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям», – добавил Зеленский.

Как известно, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.

Также он призвал мир усилить давление на тех российских политиков, должностных лиц, судей, пропагандистов и других, кто привлечен к похищению детей и попытке «перепрограммировать их сознание и стереть идентичность». По словам Зеленского, Украине известно о почти 400 местах в рф, где находятся похищенные украинские дети.

Позже Европейский Союз ввел санкции против 10 лиц и 17 организаций, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей в Россию и на временно оккупированные территории Украины.

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