Апелляционная палата готова пересмотреть заключение нардепа Юрченко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 23 ноября заседание по рассмотрению жалоб на приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили народного депутата Александра Юрченко.

Такое решение 30 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным нардепа Александра Юрченко в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года с конфискацией имущества. Суд также оставил без изменений меру пресечения в виде залога размером в 3 млн грн и дополнительно возложил на Юрченко обязанность носить браслет до вступления приговора в законную силу.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Назначить апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и защитника в интересах обвиняемого (Юрченко – ред.) на приговор ВАКС от 11 сентября 2026 года в помещении АП ВАКС на 23 ноября 2026 года в 10:00. Определить резервную дату апелляционного рассмотрения – 26 ноября 2026 года в 13:00», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, нардеп Александр Юрченко в завуалированной форме (плюшки) попросил предоставить ему через посредника – его помощника Ивана Фищенко неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений к проекту Закона Украины «Об управлении отходами» и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

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