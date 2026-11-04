«Мы дали свои предложения»: Зеленский полтора часа говорил с Виткоффом и Кушнером

Президент Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к трехсторонним переговорам Украины, США и россии на уровне команд, которые должны состояться на следующей неделе.

Об этом глава государства сообщил 4 ноября.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

По словам Зеленского, Украина упередала американской стороне свои предложения по завершению войны и готова к необходимым шагам.

«Темп в переговорах нужен очень интенсивный, чтоб поскорее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие и мы дали свои предложения Американской стороне», – заявил он.

Отдельно президент сообщил об обсуждении потребностей Украины в усилении противовоздушной обороны, в частности, поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.

«Сегодня состоялась также содержательная встреча в Брюсселе нашей команды, американской, ЕС, Франции, Британии, Германии, НАТО, Всемирного банка и представителей глобального бизнес-сообщества по послевоенному восстановлению. Завтра в Брюсселе тоже будет встреча – по гарантиям безопасности Украины», – сообщил Зеленский.

Напомним, накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что уже 10-11 ноября Соединенные Штаты будут выступать посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и россией в Абу-Даби.

А ранее Зеленский заявлял о готовности к встрече с российским диктатором владимиром путиным в Турции.

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