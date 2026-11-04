ВСУ сбили вражеский «шахед» с агитлистовками, летевший на Киев – «Мадяр»

Вечером 4 ноября украинские военные сбили российский ударный дрон, летевший в сторону Киева. На борту беспилотника, кроме боевой части, был обнаружен брикет с пропагандистскими открытками и QR-кодом.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.
Он рассказал, что дрон сбили вблизи позиций 427 отдельного полка беспилотных систем «Рарог».
«Самое время червям шатать Украину информационно-психологическими операциями, в момент, когда общество торпедируется вбросами, вперемешку грешного с праведным», – написал «Мадяр».
Он предупредил, что QR-код на открытках может вести на фишинговый ресурс, предназначенный для кражи персональных данных или заражения смартфона. В связи с этим командующий СБС призвал не сканировать такие коды в случае обнаружения листовок.
Напомним, недавно советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что российские дроны «Герань-5» уже разгоняются до 1000 км/ч во время манёвров.
Ранее журналисты проанализировали, как Украина противодействует новым российским дронам.
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