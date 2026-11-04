ВСУ сбили вражеский «шахед» с агитлистовками, летевший на Киев – «Мадяр»

Национальная безопасность
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Вечером 4 ноября украинские военные сбили ударный дрон рф, который летел в сторону Киева и нес брикет с пропагандистскими открытками.
Фото: УНИАН

Вечером 4 ноября украинские военные сбили российский ударный дрон, летевший в сторону Киева. На борту беспилотника, кроме боевой части, был обнаружен брикет с пропагандистскими открытками и QR-кодом.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

Россия наращивает атаки реактивными дронами: как Украина будет противостоять новой угрозеРоссия увеличивает производство и совершенствует реактивные дроны. Эксперт Александр Коваленко объяснил, почему Украине сложно их перехватывать и как ситуация может измениться до конца 2026 года.

Он рассказал, что дрон сбили вблизи позиций 427 отдельного полка беспилотных систем «Рарог».

«Самое время червям шатать Украину информационно-психологическими операциями, в момент, когда общество торпедируется вбросами, вперемешку грешного с праведным», – написал «Мадяр».

Он предупредил, что QR-код на открытках может вести на фишинговый ресурс, предназначенный для кражи персональных данных или заражения смартфона. В связи с этим командующий СБС призвал не сканировать такие коды в случае обнаружения листовок.

Напомним, недавно советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что российские дроны «Герань-5» уже разгоняются до 1000 км/ч во время манёвров.

Ранее журналисты проанализировали, как Украина противодействует новым российским дронам.

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ВСУ Пропаганда Вторжение России Дрон Война в Украине Роберт Мадяр Бровди
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