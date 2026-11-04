Литва выслала троих граждан Украины, обвиненных в работе на иностранные спецслужбы

Литва выслала трех украинцев, подозреваемых в выполнении задач иностранных спецслужб за денежное вознаграждение. Им также запретили въезд в страну в течение пяти лет.

Об этом сообщил Департамент государственной безопасности Литвы.

29 октября 2026, 14:38 На службе в ГРУ: украинцы в делах о диверсиях и шпионаже в Европе за 2026 год Спецслужбы рф активно привлекают украинцев для шпионажа и диверсий в ЕС. Кто из них уже получил подозрения и приговоры – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По заявлению литовской разведки, украинцев ранее признали угрозой национальной безопасности, а временные разрешения на жительство аннулировали.

Утверждается, что они выполняли всевозможные поручения иностранных спецслужб, которые получали через Telegram и другие платформы обмена сообщениями.

«Этот метод особенно эффективен, поскольку его легко реализовать, он охватывает широкий круг потенциальных агентов и нуждается в немногих ресурсах», – отметили в ведомстве.

Напомним, недавно в Литве предотвратили поджог предприятия, где хранят оборудование для Starlink, из-за чего глава правительства созвал Комиссию по вопросам национальной безопасности.

А ранее «Слово и дело» анализировало, как выросло количество российских гибридных атак в Европе с начала года. В перечне – военные объекты, системы водоснабжения, энергетики и коммуникации, а также больницы и заводы.

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