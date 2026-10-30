СМИ узнали, какие страны могут представлять Европу на переговорах с россией

Великобританию, Францию и Германию рассматривают как основных представителей Европы на переговорах относительно завершения войны в Украине. Именно так называемую группу E3 могут привлечь к переговорному процессу между Украиной, США и Россией, однако внутри Европы до сих пор нет согласия относительно такого формата.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

29 октября 2026, 11:38 Звонок путину от лидеров Норвегии и Финляндии: пытается ли Кремль расколоть Европу Алексей Буряченко объяснил, почему путин согласился на разговор со Стьоре и Стуббом, как Кремль может использовать отдельный переговорный канал и какие риски и возможности это создает для Украины.

По данным издания, США и Украина считают группу E3 – Великобританию, Францию и Германию – наиболее вероятным форматом представительства европейских стран в будущих переговорах.

Один из дипломатов рассказал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве в прошлом месяце согласовали, что именно E3 станет механизмом представительства Европы.

В то же время, по его словам, между европейскими странами до сих пор продолжаются споры относительно того, кто именно должен представлять континент.

Дипломат отметил, что на начальном этапе планируют придерживаться формата E3. Однако в случае перехода к полноценным переговорам относительно отношений Украины с ЕС и возможного снятия санкций против России к процессу придется привлекать также европейские институты.

В FT подчеркивают, что перспектива представительства всей Европы всего тремя крупнейшими государствами может вызвать недовольство меньших стран континента.

Споры обострились на фоне опасений европейских правительств, что США и Россия могут договориться о вопросах европейской безопасности без участия самого ЕС.

В частности, обеспокоенность вызвал телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным. Они провели его без предварительного согласования с другими странами Евросоюза, что вызвало критику со стороны Дании, Италии и Литвы.

В то же время Россия выступает против непосредственного участия Евросоюза в трехсторонних переговорах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой формат не предусматривает привлечения европейских представителей.

Тем временем директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что Москва вряд ли будет готова к серьезным переговорам о завершении войны до конца этой зимы. По его мнению, Россия рассчитывает сначала ослабить позиции Украины массированными воздушными атаками.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 27 октября провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что инициатива лидеров Норвегии и Финляндии не была согласована с представителями других стран Европы и не может достичь успеха.

В то же время Стёре заявил, что не согласен с критикой датской коллеги Метте Фредериксен относительно его разговора с Путиным.

Издание Financial Times писало, что российский диктатор Владимир Путин большую часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил средневековой истории славян, а не обсуждению прекращения войны против Украины. Позже Стёре опроверг эту информацию.

А накануне в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин готов говорить с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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