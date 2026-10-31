Рубио оценил вероятность переговоров о мире в Украине и присутствие Зеленского на саммите G20

США пока не видят предпосылок для быстрого дипломатического завершения войны в Украине в ходе мирных переговоров, однако в самом Вашингтоне не исключают и возможного участия президента Владимира Зеленского в предстоящем саммите лидеров G20.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в комментарии журналистам по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.

11 сентября 2026, 14:25 Индекс Уиткоффа: как угасал мирный план Трампа по войне в Украине Аналитики «Слово и дело» насчитали 35 встреч Стивена Уиткоффа по урегулированию войны в Украине. Как развивался переговорный трек спецпосланника Трампа и сколько раз он виделся с путиным – смотрите на инфографике.

Американский чиновник отметил, что на данном этапе трудно оценить реалистичность дипломатического пути разрешения войны в Украине.

«Я не знаю, достижим ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы стараемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы стоим на грани урегулирования путем переговоров», – подчеркнул Рубио.

В то же время госсекретарь США прокомментировал возможное присутствие президента Зеленского на декабрьском саммите G20 во Флориде. По его словам, окончательное решение зависит непосредственно от украинского лидера и от потенциальных результатов такой поездки.

«Что касается вопроса о господине Зеленском: видите ли, это встреча на уровне лидеров. Решение будет зависеть от самого президента. Я бы не исключал такой возможности. Думаю, президент мог бы рассмотреть это – особенно если его участие может привести к позитивным результатам, – но на сегодняшний день никаких объявлений по этому поводу у меня нет», – резюмировал госсекретарь.

Напомним, саммит G20 состоится 14-15 декабря в Майами. Ранее Рубио подтвердил, что российского диктатора владимира путина пригласили на предстоящий саммит G20 в Майами.

А затем СМИ сообщили, что путин может пропустить встречу G20, но планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

В Кремле также отвергли возможность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с путиным на полях саммита в Майами.

Кроме этого, накануне в США отменили традиционное совместное фото участников встречи министров иностранных дел G20 из-за присутствия главы МИД россия Сергея Лаврова.

Между тем возможное появление главы Кремля на G20 вызвало резонанс среди европейских дипломатов. В частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предположил, что прибытие путина в США могло бы создать почву для начала серьезных переговоров по прекращению войны против Украины.

Зато в Великобритании подчеркнули, что не планируют возобновлять прямые контакты с российскими чиновниками, даже если путин все же появится на саммите в Майами.

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