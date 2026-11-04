Энергетики и коммунальщики смогут ежемесячно получать доплату в 30 тысяч гривен

Политика
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Кабмин ввел дополнительные выплаты для специалистов, восстанавливающих поврежденные российскими атаками критические объекты.
Фото: Укрэнерго

Кабинет министров ввел дополнительные выплаты для специалистов, восстанавливающих поврежденные российскими атаками объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожной инфраструктуры. Они будут получать по 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Доплаты предусмотрены для энергетиков, работников тепловых и газовых хозяйств, предприятий водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб, железнодорожников. Выплаты будут начисляться с ноября до конца отопительного сезона.

По словам Корецкого, решение было принято на фоне усиления российских ударов по критической инфраструктуре. Он добавил, что ежедневно россия запускает по таким объектам 300-400 дронов, а также регулярно применяет ракеты.

«Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно усложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы больше, чем за все предыдущие годы. Именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость», – подчеркнул премьер.

Напомним, что программа, предусматривающая доплаты энергетикам, уже действовала в период с января по март этого года. Тогда за участие в восстановлении инфраструктуры правительство доплачивало по 20 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность генерации электроэнергии из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Возвращение АЭС к номинальным показателям будет происходить постепенно после восстановления поврежденных электросетей.

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