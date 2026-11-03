В Кремле назвали главу делегации рф на переговорах с Украиной и США

Помощник российского диктатора владимира путина Владимир Мединский возглавит делегацию рф на трехсторонних переговорах с Украиной и США, которые запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого цитируют российские СМИ.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

По его словам, российская делегация прибудет в Абу-Даби 10–11 ноября для участия в очередном раунде трехсторонних переговоров. Главным представителем россии на встрече, как и прежде, останется Владимир Мединский.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что почти все участники российской делегации регулярно докладывают путину о текущих вопросах и получают от него соответствующие инструкции.

Напомним, накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что уже 10-11 ноября Соединенные Штаты будут выступать посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и россией в Абу-Даби.

Как известно, в Кремле ранее высказались о перспективах переговоров по завершению войны в Украине. Помощник путина Юрий Ушаков заявил, что россия готова вернуться к трехстороннему формату после 4 ноября.

Кроме этого, накануне Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции.

Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган в свою очередь заявил о готовности Анкары присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и россией, чтобы завершить войну путем переговоров.

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