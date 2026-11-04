ПриватБанк выиграл суд у Коломойского в Британии на более чем 3 миллиарда долларов

Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли апелляцию по возмещению финансовому учреждению $3 миллиардов по решению британского суда.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщил ПриватБанк на официальных страницах.

«Верховный суд Великобритании отказал бывшим владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в разрешении обжаловать решение английского суда. По этому решению они должны уплатить банку более 3 млрд долларов США: это возмещение убытков, проценты и судебные издержки», – говорится в заявлении финучреждения.

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Также в ПриватБанке напомнили, что в июле 2025 года Высокий суд Лондона установил, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против банка и должны возместить нанесенные ему убытки.

Однако бывшие владельцы обратились в Апелляционный суд, пытаясь добиться отмены этого решения, в частности на том основании, что они якобы вернули банку незаконно присвоенные средства. Однако 22 мая 2026 года Апелляционный суд Англии отклонил эти апелляции.

«Вчерашние определения завершают процедуру обжалования. Это означает, что решение английского суда от июля 2025 года, обязывающее бывших владельцев уплатить ПриватБанку более $3 млрд в качестве возмещения убытков, процентов и судебных издержек, теперь может быть принудительно исполнено в любой юрисдикции», – сообщили в ПриватБанке.

Напомним, в конце прошлого года ПриватБанк сообщал о начале процедуры принудительного взыскания более 3 миллиардов долларов США с бывших владельцев банка – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

А ранее лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить ПриватБанку более $3 млрд.

Кроме этого, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в ВАКС уголовное производство по обвинению олигарха Игоря Коломойского в организации завладения 9,2 млрд грн ПриватБанка.

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