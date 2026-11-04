Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером: о чем говорили

Во вторник, 3 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе переговоров стороны обсудили совместные усилия по приближению мира в Украине, а также поддержку энергетики на фоне новых российских ударов.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

Как отмечается, во время встречи в Берлине Зеленский выразил благодарность Германии за поддержку Украины, и прежде всего за помощь в защите жизней украинцев.

«Много говорили о наших совместных с Америкой усилиях по приближению мира. Важно, что Европа в этом процессе, и уже завтра в Брюсселе состоятся переговоры с участием Америки, НАТО, Европы и Украины на уровне команд. Готовимся к встрече в Абу-Даби и работаем конструктивно. Нужен такой же конструктив от россии», – сказал глава государства.

Зеленский проинформировал немецкого президента о ситуации в Украине и последствиях российских ударов.

«Только со сегодняшнего утра из-за российских атак есть повреждения энергетических объектов в Киеве и пяти регионах: в Винницкой, Днепровской, Житомирской, Волынской и Черкасской областях», – рассказал украинский лидер.

Также президенты обсудили возможность предоставления энергетической помощи Черниговщине, поскольку именно этот регион находится под личным патронатом Штайнмайера и регулярно подвергается российским ударам.

При этом Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и выразил надежду, что партнеры помогут стране пройти зимний период.

Напомним, недавно Зеленский в Стамбуле провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили возможное участие Анкары в переговорном процессе по завершению войны, а также пути для безопасного судоходства в Черном море.

Впоследствии Зеленский заявил о готовности к встрече с российским диктатором владимиром путиным в Турции.

Также Зеленский подтвердил, что пока не получал официального приглашения на саммит G20, планируемый в декабре.

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