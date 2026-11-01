Войска рф массированно обстреляли Днепр и область, ранены гражданские

Российские оккупационные войска в воскресенье, 1 ноября, нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Никопольский, Павлоградский, Каменский и Синельниковский районы, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщают начальник областной военной администрации Александр Ганжа и пресс-служба ГСЧС.

«Шестеро людей получили ранения. Более 40 раз враг атаковал пять районов. Бил беспилотниками и артиллерией», – заявил руководитель области.

Как отмечается, в Днепре противник целился по предприятиям, а в Днепровском районе области были повреждены предприятие и грузовик, вспыхнули пожары.

На Никопольщине враг бил по райцентру, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской общинам. Были повреждены многоквартирный и частные дома, гостиница, магазины, инфраструктура и автомобили.

«В состоянии средней тяжести в больницу доставили 34-летнего мужчину. Женщина 65 лет и мужчины 73 лет лечатся амбулаторно», – говорится в сообщении.

При этом враг бил по инфраструктуре Павлоградского и Каменского районов. В состоянии средней тяжести был госпитализирован 60-летний мужчина, получивший ранения во время ударов.

В то же время в Синельниковском районе россияне целились по Васильковецкой общине. Поврежден частный дом, в результате чего в больницу в состоянии средней тяжести доставили 43-летнего мужчину.

Как известно, в воскресенье вечером, 1 ноября, в Днепре и четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Винницкой области в результате российской атаки в воскресенье, 1 ноября, погибли два человека, еще трое раненых детей были госпитализированы.

Также в течение дня 1 ноября российские войска запустили по Украине 326 ударных беспилотников, в том числе 55 реактивных дронов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 280 вражеских дронов.

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