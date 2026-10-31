Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок

В субботу вечером, 31 октября, в Оболонском районе Киева обломки российского дрона упали на территории одного из торговых центров, в результате чего пострадала 12-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

31 октября 2026, 13:58 В Киеве усилили отключения света после ударов по энергетическим объектам После новых российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация с электроснабжением в Киеве ухудшилась. Часть киевлян может оставаться без электричества большую часть суток.

Как известно, в период с 17:53 до 18:37 в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Уже около 19:00 местные власти сообщили, что по предварительной информации, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков российского дрона.

Отмечается, что удар пришелся на территорию местного торгового центра. На месте попадания работают соответствующие экстренные службы для ликвидации последствий и оказания помощи.

Сначала в КГВА сообщали об одной пострадавшей женщине. Однако позже уточнили, что пострадавшая – 12-летняя девочка. Ей оказали помощь на месте.

«По уточненной информации, в результате вражеской атаки пострадала 12-летняя девочка. Ей была оказана необходимая помощь на месте», – говорится в заявлении администрации.

Как известно, в субботу вечером, 31 октября, российские оккупационные войска ударили по жилым домам в Павлограде, в результате чего по меньшей мере восемь мирных жителей получили ранения.

Напомним, в Днепре умер 40-летний мужчина, раненый во время российского удара по железнодорожному вокзалу. Число погибших возросло до 15.

Также ночью 31 октября россия повторно атаковала энергообъекты Днепропетровской области. Повреждены два объекта ДТЭК, а часть Днепра, Каменского и прилегающих районов остается без электроэнергии.

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