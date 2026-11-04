В Киеве полностью восстановили водоснабжение

В столице Украины в полном объеме восстановили водоснабжение, работу водопроводных и канализационных насосных станций после повреждений в результате атаки рф.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили мэр Киева Виталий Кличко и «Киевводоканал».

«Водоснабжение Киева полностью восстановлено! В настоящее время все водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме», – говорится в сообщении «Киевводоканала».

3 ноября 2026, 14:05 Удары по гражданским объектам в Украине: почему россия усиливает террор Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему россия усиливает террор против гражданских, какие регионы могут стать целями новых атак и как планируются массированные удары.

Давление в водопроводных сетях Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

В «Киевводоканале» напомнили, что водоснабжение восстановлено после перебоев, вызванных обесточиванием водопроводных объектов в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время специалисты КП продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы.

Напомним, накануне в столице временно прекратили водоснабжение из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала».

Также в Киеве 3 ноября из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры ввели экстренные отключения света. Ситуация в столице, по словам мэра Виталия Кличко, остается очень сложной. Перебои со светом также повлияли на работу электротранспорта.

Тем временем эксперт в комментарии «Слово и дело» рассказал, что готовность Киева к зимним блекаутам зависит не только от работы городских властей, но и от финансирования, координации между государственными органами и защиты критической инфраструктуры. В то же время без открытых показателей выполнения плана устойчивости сложно объективно оценить, насколько столица подготовилась к зиме.

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